» اقتحموا حفل الزفاف.. واقتادوا العروس إلى مكان مجهول

06 يونيو 2020 - 10:02 ص

في واقعة صادمة، تكشف عن حجم الدمار والفوضى، بسبب انتشار المليشيات الحوثية في المدن اليمنية، التي لا تعرف إلا لغة السلاح، تم اقتحام حفل زفاف، واقتياد العروس إلى مكان مجهول.

وفي التفاصيل شهدت محافظة إب اليمنية، أمس الأول، جريمة بشعة ارتكبها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي بحق عائلة عروس في يوم زفافها.

وكانت العائلة قد قامت باصطحاب العروس داخل سيارة نقل، وأثناء سيرهم على الطريق العام، قامت مليشيات حوثية بإطلاق وابل من الرصاص على السيارة.

وأسفر الاعتداء عن مقتل سائق السيارة ووالدة وشقيق العروس.

بينما، نجت العروس بأعجوبة، فيما لم يتم يتضح السبب الدافع لارتكاب المليشيات لتلك الجريمة، أو السبب في اقتياد العروس إلى مكن مجهول.