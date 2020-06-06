"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

06 يونيو 2020 - 10:00 ص

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أهالي قرية ميت القرشي التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية أقاموا زفة عروسين بـ"كارتة" وطبل بلدي.



وأظهر مقطع الفيديو المتداول العروسين يستقلان كارتة بحصان على نغمات الطبل والمزمار البلدي وخلفهما سيارة نقل متوسطة تحمل سماعات ودى جي وتنطلق منها الأغاني والمهرجانات.



وتجمع عدد كبير من الأشخاص برفقة الزفة يتراقصون على نغمات الأغاني الصادرة عن الدي جي الموجود على سيارة النقل، في ظل تبادل القبلات والأحضان بين المدعوين".



وتبذل قوات الأمن جهودها في البحث عنهم وتحديد هويتهم من أجل القبض عليهم وتقديمهم لعدالة.

شاهد الفيديو..



