دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الصلع بوفيات كورونا

06 يونيو 2020 - 09:31 ص

قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن دراسة حديثة أثبتت أن الرجال الصُلع أكثر عرضة للمعاناة من الأعراض الشديدة والقاتلة أحيانا لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصحيفة فإن الرابط قوي لدرجة أن بعض الباحثين يقترحون اعتبار الصلع عامل خطر يسمى "علامة غابرين"، وذلك بعد وفاة أول طبيب أمريكي أصلع بالفيروس القاتل.

وذكر موقع الحرة عن كارلوس وامبير البروفيسور من جامعة براون والمؤلف الرئيسي للدراسة أنه أضاف للصحيفة: "نعتقد حقا أن الصلع هو مؤشر مثالي على شدة أعراض الفيروس".

وأشارت البيانات إلى أنه منذ بداية تفشي الفيروس في ووهان الصينية في يناير كان الرجال أكثر عرضة للوفاة بكورونا.

وأوضحت الصحيفة أيضا أن تقريرا في المملكة المتحدة صدر هذا الأسبوع عن الصحة العامة، حيث وجد أن الذكور في سن العمل كانوا عرضة للوفاة مرتين أكثر من الإناث بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وأفاد التقرير الذي تم نشره أن العلماء كانوا في حيرة، واعتقدوا في السابق أن عوامل مثل نمط الحياة، والتدخين، والاختلافات في الجهاز المناعي بين الجنسين قد تحدد خطورة الوفاة.

كما خلصت الدراسة التي أجريت في إسبانيا بقيادة البروفيسور وامبير أن عددا كبيرا من الرجال الذين يعانون من الصلع أدخلوا المستشفى جراء إصابتهم بالفيروس.

وكان وباء كورونا قد أودى بحياة 390 ألفا و868 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وذلك آخر حصيلة جديدة أمس الجمعة.