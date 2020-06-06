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تنشر لأول مرة.. معلومة مفجعة عن ختان الإناث

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نهاد أبوالقمصان
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إيمان هاني

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فتاة

ام بى سى مصر

الختان

اديب

استنكرت نهاد أبوالقمصان، المحامية، واقعة إجراء أب عملية ختان لبناته الثلاث، قائلة: "هذه العملية تحدث إعاقة مستمرة مدى الحياة للفتاة، حيث إنه يتم إزالة عضو أساسي في جسدها، مثل قطع اليد أو القدم".

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدوا أن كل الأحاديث التي وردت عن ختان الإناث ضعيفة، وغير مسندة، وفسرت خطأ.

وتابعت: "الطبيب الذي يجري مثل هذه العملية فهو مجرم، معلقة: "يوجد أطباء يجرون مثل هذه العمليات ويحولوا الفتيات إلى معاقات مقابل 100 جنيه".
 
هذا وقد أمر النائب العام المصري، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، على إثر ارتكاب الأول جناية ختانهن، وهن ما يزلن قاصرات، بينما اشترك الثاني معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة.  

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