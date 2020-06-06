تمساح يهاجم مراسلة في بث مباشر.. شاهد رد فعلها

06 يونيو 2020 - 07:43 ص





تعرضت مراسلة قناة Nine News إلى هجوم من قبل تمساح في المحمية الطبيعية زاريش برادلي بالقرب من مدينة داروين الأسترالية، وذلك أثناء إعدادها تقرير عن المحمية لتتفاجأ بمهاجمة تمساح لها من الخلف.



ويظهر مقطع الفيديو تداولته وسائل إعلامية، وهي ترمي الميكروفون وتصرخ مبتعدة لتأتيها نوبة ضحك مفاجئة بسبب ما تعرضت له من خوف.



وعقبت المراسلة على الموقف الذي تعرضت له، قائلة: "لا تبتسم أبدًا لأي تمساح" مشيرةً إلى أنه كان عليها الركض بسرعة كبيرة لم تصل إليها في حياتها.

وأوضحت أنها لم تتعرض لأية إصابات وأن حالتها الصحية جيدة.



شاهد الفيديو..





