» تصريح غير متوقع من ابنة حسن حسني على غياب الفنانين عن جنازته

أحمد عادل شعبان
كشفت ابنة الفنان حسن حسني عن موقف أسرتها من غياب الفنانين عن جنازة أبيها .
وقالت في لقاء تلفزيوني: لا نغضب من هذا الأمر .. الوفاة حدثت ليلا وإجراءات الدفن تمت سريعا في الصباح الباكر لأن إكرام الميت دفنه.
وأضافت: هناك ظرف استثنائي وهو فيروس كورونا .. الناس تخاف من التجمعات .. ونحن نعلم معزة والدنا في قلوب الفنانين .
واستدركت: حين توفيت شقيقتي قبل فترة حضر الكثير من الفنانين إلى الجنازة والعزاء .. أما الآن فهناك ظرف يمنع الكثير من الحضور.
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