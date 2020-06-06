» "أنقذت مصابين قاربوا على الوفاة".. خبر سار لمصابي كورونا

06 يونيو 2020 - 07:14 ص

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن مدة التعافي بعد استخدام البلازما قلت عن المدة التي يتم علاج مريض كورونا العادي بها، ويتوقف ذلك على الأعراض التي تظهر على الحالة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحكاية" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر" مع عمرو أديب، أن البلازما نجحت في علاج الحالات المستعصية من مرضى كورونا حيث أنقذت حالات قاربت على الوفاة.



وتابعت: "استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، هي واحدة من البحوث الإكلينيكية التي تم إجراؤها وحققت نتائج مبشرة، لافتة إلى أنه تم سحب بلازما من 32 متعافيًا، ويمر كيس البلازما بعدة اختبارات كبيرة، ويمكن أن تعالج تلك الكمية حوالي 60 مريضا".



وواصلت: "الشروط التي يتم من خلالها الحصول على البلازما هو أن يمر على المتعافي 14 يوما على الأقل، ومن الناحية البحثية هناك بروتوكول واضح وأخذ وقته في البحث والتمحيص من أجل تطبيق تلك التجربة".

