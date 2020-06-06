بعد كريم رمزي .. إعلاميان شهيران يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

أحمد عادل شعبان
أعلن إعلاميان شهيران إصابتهما فيروس كورونا المستجد ، كاشفين عن حالتهما الصحية.
وقال الإعلامي حسام حداد - مقدم برنامج "الحياة اليوم" - في بيان مقتضب عبر صفحته بـ"فيس بوك": عملت مسحة كورونا والنتيجة طلعت إيجابية .
وأضاف: الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقت .. بطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا ".
فيما أعلنت الإعلامية دينا زهرة - مذيعة قناة Extra news - عن إيجابية مسحة كورونا.
وقالت في تدوينة عبر انستجرام: أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا .. الحمدلله الأمور بخير حتى الآن .. على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله .
وكان عدد من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم بالفيروس ، كان آخرهم الإعلامي كريم رمزي والإعلامية دينا حويدق.
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