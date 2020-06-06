بعد كريم رمزي .. إعلاميان شهيران يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

06 يونيو 2020 - 07:03 ص

أعلن إعلاميان شهيران إصابتهما فيروس كورونا المستجد ، كاشفين عن حالتهما الصحية.



وقال الإعلامي حسام حداد - مقدم برنامج "الحياة اليوم" - في بيان مقتضب عبر صفحته بـ"فيس بوك": عملت مسحة كورونا والنتيجة طلعت إيجابية .



وأضاف: الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقت .. بطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا ".



فيما أعلنت الإعلامية دينا زهرة - مذيعة قناة Extra news - عن إيجابية مسحة كورونا.



وقالت في تدوينة عبر انستجرام: أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا .. الحمدلله الأمور بخير حتى الآن .. على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله .



وكان عدد من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم بالفيروس ، كان آخرهم الإعلامي كريم رمزي والإعلامية دينا حويدق.

