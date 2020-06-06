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"هطعمكم عشان كورونا".. خدعة أب لختان بناته الثلاثة

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"الختان"
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إيمان هاني

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عرض الإعلامي عمرو أديب، واقعة وصفها بـ"المؤسفة" بشأن إجراء أب عملية الختان لبناته الثلاثة بدعوى أنه سيعطيهم تطعيم ضد كورونا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،قائلا : "كل بنت منهم لقت إصابة في جهازها التناسلي، الأب والدكتور ضميرهم طاوعهم أنهم يخدروا البنات ويربطوهم ويجروا لهم العملية".

وتابع:"عملية الختان تجرى للذكر وعمره أيام، ولكن تجرى لفتيات وعمرهن قد يصل إلى 10 سنوات، تجربة متوحشة، لافتا إلى أن من أبلغت عن الواقعة زوجة الأب وهم منفصلان، متوجها بالتحية إلى النائب العام".

هذا وقد أمر النائب العام المصري، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، إثر ارتكاب الأول جناية ختانهن، وهن ما يزلن قاصرات، بينما اشترك الثاني معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة.

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