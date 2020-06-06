بشرى سارة للعائدين من الخارج.. التفاصيل مهمة

06 يونيو 2020 - 06:54 ص

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن عودة أكثر من 20 ألف مصري من المواطنين العالقين في جميع دول العالم، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة: "الدولة حاليا تعمل على إعادة جميع المواطنين من كل دول العالم سواء عالقين أو غير العالقين".



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك طائرات ستقلع لجلب العالقين من السعودية ولبنان وقبرص وأوروبا خلال الفترة المقبلة.



وكشفت وزيرة الهجرة ،عن مقترحات بتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم فى الحصول على وظائف، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة تهدف لتعريف المواطنين العائدين من الخارج على المشروعات المتوسطة والصغيرة لتقديم مشروع للدولة، والتي تقوم على تمويل المشروع.

