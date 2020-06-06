  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

بشرى سارة للعائدين من الخارج.. التفاصيل مهمة

فايلر

مفاجأة.. "فايلر" قد يرحل عن الأهلى الصيف المقبل

صندوق النقد الدولي

5.2 مليار دولار.. قيمة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر

ططوة المطيري

الكويت.."ططوة المطيري" تتصدر الترند بعد اغتصابها بسجن الرجال

محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي

المستشار القانوني للأهلي: سأرد على بذيء يخوض في الأعراض

أية

تفاصيل مؤثرة بإرسال أدوية لمواطنة مصرية بالمالديف

مرتضى منصور

رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ضاحي خلفان: التصالح مع إسرائيل سينهي قطر

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

داعية سعودي: قدوتنا النبي..لا يجوز الدعاء على أمريكا

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

بشرى سارة للعائدين من الخارج.. التفاصيل مهمة

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

كورونا.. بشرى سارة من إسبانيا

#

بشرى سارة للمتعافين من كورونا

#

بشرى سارة من «الأرصاد» فى عيد الفطر

#

بشرى سارة من الملك سلمان عن صلاة العيد

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن عودة أكثر من 20 ألف مصري من المواطنين العالقين في جميع دول العالم، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة: "الدولة حاليا تعمل على إعادة جميع المواطنين من كل دول العالم سواء عالقين أو غير العالقين".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك طائرات ستقلع لجلب العالقين من السعودية ولبنان وقبرص وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

 وكشفت وزيرة الهجرة ،عن مقترحات بتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم فى الحصول على وظائف، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة تهدف لتعريف المواطنين العائدين من الخارج على المشروعات المتوسطة والصغيرة لتقديم مشروع للدولة، والتي تقوم على تمويل المشروع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "أنقذت مصابين قاربوا على الوفاة".. خبر سار لمصابي كورونا
» "هطعمكم عشان كورونا".. خدعة أب لختان بناته الثلاثة
» بعد المكاسب التي حققتها.. حريق كبير يلتهم مستودع عملاق لـ"أمازون"
» الإسكان عن أزمة محور الزمر: "مش هنتصالح مع حد"
» بالأرقام.. لأول مرة حالات كورونا تزيد عالميًا
» طبيب يشعل مواقع التواصل بدولة عربية.. هذا ما كتبه على سيارته
» الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن هذا الموضوع
» الأهلى يغرى مهاجم مازيمبى بـ 800 ألف دولار
» إعلامي لأهالي كرداسة: اتصرفوا أنتوا لغاية ما نحل المشكلة
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن زوجة وعشيقها وطفلة قتيلة
» اقتحموا حفل الزفاف.. واقتادوا العروس إلى مكان مجهول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية