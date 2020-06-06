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الإسكان عن أزمة محور الزمر: "مش هنتصالح مع حد"

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إيمان هاني

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ام بى سى مصر

كورونا

الختان

اديب

كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الستار عن أزمة محور الزمر، والضجة التي أثيرت مؤخرًا بسبب اقترابه من العمارات المحيطة به، معقبًا: "تم عمل تقرير عن الوضع لتحديد سبب الأزمة" .

 وأضاف "شميس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تم إثبات أن هناك 6 عمارات مخالفة، وهى سبب الأزمة، قد صدرت لهم تراخيص خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، رغم أنهم متجاوزين في الردود الأمامية.

وتابع:"البلكونة اللي داخلة في المحور مخالفة 2 متر"، لافتا إلى أنه يجب أن يزال من هذه العمارات نحو متر أو متر وربع، وطريقة التنفيذ ليس من اختصاصهم، معقبا :"العمارات هي اللي مخالفة و التصالح لا يجوز، معقبا مفيش تصالح هيتم مع حد خاصة في الحالات دي ".

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