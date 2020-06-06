» الإسكان عن أزمة محور الزمر: "مش هنتصالح مع حد"

06 يونيو 2020 - 06:45 ص

كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الستار عن أزمة محور الزمر، والضجة التي أثيرت مؤخرًا بسبب اقترابه من العمارات المحيطة به، معقبًا: "تم عمل تقرير عن الوضع لتحديد سبب الأزمة" .



وأضاف "شميس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تم إثبات أن هناك 6 عمارات مخالفة، وهى سبب الأزمة، قد صدرت لهم تراخيص خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، رغم أنهم متجاوزين في الردود الأمامية.



وتابع:"البلكونة اللي داخلة في المحور مخالفة 2 متر"، لافتا إلى أنه يجب أن يزال من هذه العمارات نحو متر أو متر وربع، وطريقة التنفيذ ليس من اختصاصهم، معقبا :"العمارات هي اللي مخالفة و التصالح لا يجوز، معقبا مفيش تصالح هيتم مع حد خاصة في الحالات دي ".

