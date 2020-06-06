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إعلامي لأهالي كرداسة: اتصرفوا أنتوا لغاية ما نحل المشكلة

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الإعلامي محمد موسي
الإعلامي محمد موسي
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القمامة

الحدث اليوم

كرداسة

محمد موسي

كشف الإعلامي محمد موسى، عن معاناة يعيشها أهالي عزبة العسيلي التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، قائلا: "الأهالي لديهم مشاكل كثيرة جدا على رأسها انتشار القمامة بالمصرف المار داخل الكتل السكنية بالعزبة".

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأهالي اشتكوا من المصرف وما يتسبب لهم في ضغط كبير على المرافق، مطالبين بحمايتهم من انتشار الأوبئة والأمراض.

 وطالب الأهالي بتغطية المصرف أو عمل مصدات للحماية، وتطهيره لحماية المرافق من الضغط الناتج، أو حتى الجزء المتواجد عند الكوبري مؤقتا، وعمل الكوبري وتعليته، معقبا: "بقول للأهالي اتصرفوا أنتوا لغاية ما نحل المشكلة مع المسئولين عشان نقلل من المخاطر".

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