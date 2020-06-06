» إعلامي: الحكاية أخر لخبطة و اللي مش ملتزم هنعرفه

06 يونيو 2020 - 06:14 ص

تحدث الإعلامي محمود سعد،عن الأزمة التي سببها أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم ،قائلا :" الفيروس عنيف وترك العالم كله في تخبط وتحير، معقبا: "هذه الأزمة تحتاج منا إلى تصرف ذكي من كل إنسان".



وأضاف "سعد"، خلال برنامجه "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "الحكاية آخر لخبطة، والمعلومات متضاربة والناس بدور على مستشفيات للعزل، وكذلك أسعار المستشفيات الخاصة فلكية".



وحذر سعد من احتمالية أن تقفز إصابات كورونا مرة أخرى، ناصحًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، معقبًا: "الناس اللي مش ملتزمة هنعرفها لأن دا نتيجة لعدم وعي ومعرفة".

