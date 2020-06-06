أطباء بمستشفى العزل يسربون مفاجأة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
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كورونا

رجاء الجداوي

كشف أطباء من داخل مستشفى العزل بالإسكندرية مفاجأة عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي التي تخضع للعلاج هناك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأطباء أن صحة رجاء الجداوي تحسنت كثيرا مقارنة مع حالتها أمس ، لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة .

وتابع: نمنح رجاء الجداوي علاج المناعة وكافة بروتوكولات وزارة الصحة المصرية .

واستدرك: رجاء الجداوي موضوعة على جهاز التنفس الصناعي العادي الذي يضخ الهواء للفم والأنف وليس ذلك الذي يضخ الهواء للرئتين.

وأردف الأطباء: نسبة الأكسجين في دم الفنانة الشهيرة زادت بشكل كبيرة ، وضغط الدم انضبط ، ودرجة الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ.

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