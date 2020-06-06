» شوقي غريب يكشف تأثير تأجيل الأولمبياد على المنتخب

06 يونيو 2020 - 12:50 ص

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتمني عودة النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز لاعبيه ومنهم فورمة المباريات.



وأضاف شوقي غريب ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إنه يتمني عودة النشاط، لإنه يستدعي اللاعبين من أنديتها، ويجب أن تكون بدأت المراحل التدريبية وفورمة المباريات، موضحا إن الفيفا أرسل الأجندة الدولية وسيكون هناك نشاط دولي في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل، ويجب أن نرى الموقف مع الكاف والمسابقات الإفريقية.



ولفت إلى أنه يملك عناصر مهمة في المنتخب الأولمبي مثل ناصر ماهر وعمار حمدي، ونصيحته دائما للاعبين الذين لا يشاركون أنه طالما النادي سيعيرك فمن الأفضل أن تغادر لتحصل على فرصة للمشاركة لكي تستدعى للمنتخب.



كما أوضح أن رمضان صبحي ليس ملك نفسه واستمراره مع الأهلي ليس قرار الجهاز الفني للمنتخب، قائلا: "رمضان صبحي كان معنا لفترة طويلة وكونه قائد تسبب في نجاح كبير لنا، وجوده مع اللاعبين منذ اليوم الأول لأخر البطولة كانت ميزة".

