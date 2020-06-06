» محتجون يضرمون النار بشرطي في المكسيك

06 يونيو 2020 - 12:00 ص

أضرم محتجون بالمكسيك النار في رجل أمن، على خلفية ادعاءات بمقتل شخص جراء عنف قوات الشرطة.



وذكرت وسائل إعلام مكسيكية، الجمعة، أن احتجاجات شعبية اندلعت على خلفية ادعاءات بمقتل المواطن جيوفاني لوبيز (30 عاما) على يد الشرطة، بعد أن أوقفته لعدم ارتدائه كمامة في ولاية خاليسكو.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب في مدينة غوادالاخارا، عاصمة الولاية، حيث تضررت بعض المباني الحكومية وسيارات الشرطة، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وأظهرت مشاهد نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، إضرام محتجين النار برجل شرطة، بعد إلقاء مادة سريعة الاشتعال عليه، دون معرفة مصيره.

وحول مقتل جيوفاني، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تصريح: "حزين على ما حدث، لأنني أفضل حل المشكلات من خلال الحوار دون استخدام القوة".

وفي مايو/ أيار الماضي، أوقفت الشرطة جيوفاني، لعدم ارتدائه كمامة بموجب التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أظهرت مشاهد تعرضه للعنف أثناء توقيفه، وقالت الشرطة لأسرته إنه تم نقله إلى المستشفى بعد يوم واحد من ذلك.