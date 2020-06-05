ترامب يأمر بسحب 9 آلاف و500 جندي من ألمانيا

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أفاد مسؤولون في البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بسحب 9500 جندي من ألمانيا، من أصل 34 ألفاً و500.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم، إنّ الأمر الرئاسي وقعه مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ويقضي بخفض الحد الأعلى لعديد القوات الأمريكية إلى 25 ألف جندي.
ولم يصدر البيت الأبيض أي بيان حول قرار ترامب.
تجدر الإشارة أنّ العلاقات الألمانية مع روسيا أثرت سلبا على علاقة برلين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتعهد ألمانيا بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها القومي للدفاع، في إطار التعاون بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي. -

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