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ما هي اشتراطات الكمامات القماش؟.. "الصناعة" تجيب

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المصريون ـ متابعات

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أكد المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، إن الكمامات القماش تخضع حاليا لاختبارات قبل طرحها بالأسواق.
وأضاف عفيفي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة dmc، يوم الجمعة، أن اختبار الكفاءة أحد أهم الاختبارات التي تجرى على الكمامات القماش، مشيرا إلى أن الكمامات القماش ستكون صالحة للغسيل 30 مرة .
وأوضح المسئول بوزارة الصناعة، أن غسيل الكمامة القماش يتم بالماء والصابون لمدة 10 دقائق، لافتا إلى أن المصابين بكورونا لا يصلح معهم ارتداء الكمامة القماش.
وأكد عفيفي، أن الكمامة القماش لا يجب استخدامها لمن هم أقل من 6 سنوات، لافتا إلى أننا  نجرى مجموعة اختبارات على الكمامات القماش  لوضع علامة مميزة عليها.

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