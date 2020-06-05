ما هي اشتراطات الكمامات القماش؟.. "الصناعة" تجيب

05 يونيو 2020 - 11:30 م

أكد المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، إن الكمامات القماش تخضع حاليا لاختبارات قبل طرحها بالأسواق.



وأضاف عفيفي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة dmc، يوم الجمعة، أن اختبار الكفاءة أحد أهم الاختبارات التي تجرى على الكمامات القماش، مشيرا إلى أن الكمامات القماش ستكون صالحة للغسيل 30 مرة .



وأوضح المسئول بوزارة الصناعة، أن غسيل الكمامة القماش يتم بالماء والصابون لمدة 10 دقائق، لافتا إلى أن المصابين بكورونا لا يصلح معهم ارتداء الكمامة القماش.

