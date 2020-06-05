أكاديمي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

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كشف أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشايمان الأمريكية د.هشام العسكري، أن المعطيات الرقمية تقول إن معدلات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا في مصر تسير بمعدل معقول.
وأكد د.هشام العسكري، في مداخلة لبرنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي أم سي" أن هذا لا يعني مطلقا الاعتقاد بزوال الخطر، موضحا أن دقة نتائج الاستشراف المستقبلي تأتي من دقة الأرقام والبيانات التي يتم إدخالها.
وقال إن المؤشر الرئيسي للسيطرة على معدلات انتشار فيروس كورونا، يتمثل في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، وكيفية تتبع المواطنين للتدابير المفروضة
وأشار د.هشام العسكري، إلى انه وفقا للمؤشرات الأسية الدالة على تقدير انتشار فيروس كورونا في مصر، فلإنه كان متوقعا منذ يوم 15 مايو، أن تصل مصر أمس الخميس 4 يونيو، إلى 30 ألف حالة تقريبا، مضيفا أن المؤشرات العددية توضح تناقصا توقعا في أعداد الإصابات.
ولفت إلى أن إجمالي حالات الوفاة في شهر أبريل 2019 كانت 43 ألف 303 حالات شهريا، بينما بلغت حالات الوفاة في نفس الشهر لعام الجاري، 42 ألف و144 حالة، موضحا أن هذه الأرقام توضح عدم وجود تأثير ملحوظ لانتشار على إجمالي نسب الوفيات في مصر.  
وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشايمان الأمريكية د.هشام العسكري، أن نسبة الوفيات بين مرضى كورونا حاليا 5.5% فيما إذا تم حساب إجمالي الوفيات بفيروس كورونا كنسبة من الرقم الافتراضي للإصابات والذي يفترض أنه 5 أضعاف المعلن، يتضح أن نسبة الوفيات هي 1.1% .

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