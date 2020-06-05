كيف تتعامل مع مصابي كورونا في المنزل؟.. أستاذ مناعة يجيب‎

05 يونيو 2020 - 10:00 م

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه في حالة تواجد شخص مصاب بفيروس كورونا ضمن أفراد الأسرة فلابد أن يعزل نفسه فى غرفة منفصلة، مشيرا إلى أنه يتم عزل الأشخاص منزليا الذين يسجلون درجات إصابة بفيروس كورونا بنسب بيسطة.

وأضاف "عقبة"، في تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة أنه فى حالة إصابة شخص يعاني من أمراض أخرى كالسكري ، الضغط ، أو من ذوى الهمم فلا يجوز عزله منزليا خاصة وأن قدرته على مساعدة نفسه ستكون أقل من اللازم ومن الممكن أن يؤذي نفسه دون قصد.



وتابع: "الشخص المصاب ب كورونا عليه أن يعزل نفسه نهائيأ عن أى فرد من أفراد أسرته، وارتداء قفازات طبية وكمامة ونضارة أيضا" مشيرا إلى، أنه يجب الإبتعاد تماما عن الشخص المصاب بفيروس كورونا أو استعمال أدواته الشخصية تجنبا لنقل العدوى.

