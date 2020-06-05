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تفشي إنفلونزا الطيور في هذه الدولة

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رصدت السلطات الصحية في بلغاريا بؤرة جديدة لتفشى فيروس إنفلونزا الطيور في البلاد، لتضاف إلى 9 بؤر أخرى للعدوى ظهرت منذ بداية العام الجاري.

وأفادت الوكالة البلغارية لسلامة المواد الغذائية اليوم الجمعة، بأن المرض الذي يسببه فيروس H5N8 بدأ بالتفشي بين الدجاج في مزرعة تقع قرب مدينة أسينوفغراد جنوبي البلاد.

وأكدت أنه سيتم إعدام جميع الدجاج في المزرعة وعدده أكثر من 28 ألفا. 

وأطلقت السلطات البرلغارية إجراءات الوقاية والحجر الصحي ضمن دائرة نصف قطرها 3 كم من مركز العدوى، وعززت الرقابة البيطرية في المزارع المجاورة داخل دائرة نصف قطرها 10 كم، إضافة إلى منع نقل الطيور والمنتجات المصنوعة منها خارج المنطقة.

وسبق أن رصدت السلطات 9 بؤر لمرض إنفلونزا الطيور في بلغاريا، سجلت آخر موجة منه في مارس الماضي.

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