حبوب سحرية تنقذ أرواح الذين يعانون من حساسية مفرطة

05 يونيو 2020 - 09:46 م

توصل العلماء إلى حبة عجيبة لعلاج جميع الحساسية الغذائية والأدوية، بما فيها الحساسية المفرطة التي قد تكون قاتلة، والتي تسبب التورم وتؤدي إلى ضيق التنفس والدوار.



ومن شأن العلاج الذي طوره كيميائيون بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، أن يكون مفيدًا في الحالات الشديدة، حيث تؤدي صدمة الحساسية إلى انخفاض ضغط الدم الأعضاء الحيوية في الحصول على الأكسجين، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وقال الدكتور بروس بوشنر، أستاذ الطب في صموئيل إم فاينبرج في كلية طب فاينبرج في جامعة نورث وستر: "هذه الحبة يمكن أن تكون حرفيًا مغيّرة للحياة ومنقذة للحياة".



وأضاف: "تخيل القدرة على تناول الدواء بشكل استباقي لمنع حدوث رد فعل تحسسي خطير. سمعت الآباء يقولون: يكون من اللطيف أن يأخذ طفلي شيئًا بينما نحن في إجازة في حالة تناولهم طعامًا عن طريق الخطأ، ونعتقد أن هذه الأدوية يمكن أن تخدم هذا الغرض يومًا ما".



وتستخدم هذه الحبوب مثبطات BTK لحجب الإنزيم الذي يسبب الحساسية المفرطة عند ملامسة المواد المسببة للحساسية.



وفي عام 2017، توفي طالب يعاني من حساسية من منتجات الألبان القاتلة بعد أن لامس قطعة صغيرة من الجبن جلده.



وأصيب كارانبير سينج تشيما، المعروف باسم "كاران"، بصدمة تأقية عندما سقط الجبن على جلده في مدرسته في جرينفورد، غرب لندن، في 28 يونيو 2017. وخلال عشر دقائق، فقد كاران (13 عامًا) الوعي بعد تعرضه لصدمة تأقية.









