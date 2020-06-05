  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

أكاديمي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

تحاليل كورونا

"الصحة": يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة

الثانوية العامة

مقترح جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة لمواجهة كورونا

كورونا في مصر

كيف تتعامل مع مصابي كورونا في المنزل؟.. أستاذ مناعة يجيب‎

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

بابجي

بعد السجود للأصنام في «لعبة بابجي».. تدخل حاسم من الأزهر

وزيرة الصحة

كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة

الدولار

الدولار يواصل مفاجآته في ظل "كورونا"

ال ثاني

المصالحة الخليجية.. قطر: هناك مبادرة مطروحة والأجواء إيجابية بشأنها

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي» بشأن صفقة نيوكاسل

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي»

حبوب سحرية تنقذ أرواح الذين يعانون من حساسية مفرطة

الصفحة الأخيرة

حبوب سحرية تنقذ أرواح الذين يعانون من حساسية مفرطة
حبوب سحرية تنقذ أرواح الذين يعانون من حساسية مفرطة
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

المحكمة تنقذ رب أسرة من دفع 19 ألف نفقة ألعاب

#

تطور مذهل في هجين بشري – حيواني من خلايا الإنسان والفأر

#

«الصحة العالمية»: صعوبة الكلام علامة على الإصابة بكورونا

#

السمنة أكبر عامل خطر للإصابة بكورونا

توصل العلماء إلى حبة عجيبة لعلاج جميع الحساسية الغذائية والأدوية، بما فيها الحساسية المفرطة التي قد تكون قاتلة، والتي تسبب التورم وتؤدي إلى ضيق التنفس والدوار.

ومن شأن العلاج الذي طوره كيميائيون بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، أن يكون مفيدًا في الحالات الشديدة، حيث تؤدي صدمة الحساسية إلى انخفاض ضغط الدم الأعضاء الحيوية في الحصول على الأكسجين، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال الدكتور بروس بوشنر، أستاذ الطب في صموئيل إم فاينبرج في كلية طب فاينبرج في جامعة نورث وستر: "هذه الحبة يمكن أن تكون حرفيًا مغيّرة للحياة ومنقذة للحياة".

وأضاف: "تخيل القدرة على تناول الدواء بشكل استباقي لمنع حدوث رد فعل تحسسي خطير. سمعت الآباء يقولون: يكون من اللطيف أن يأخذ طفلي شيئًا بينما نحن في إجازة في حالة تناولهم طعامًا عن طريق الخطأ، ونعتقد أن هذه الأدوية يمكن أن تخدم هذا الغرض يومًا ما".

وتستخدم هذه الحبوب مثبطات BTK لحجب الإنزيم الذي يسبب الحساسية المفرطة عند ملامسة المواد المسببة للحساسية.

وفي عام 2017، توفي طالب يعاني من حساسية من منتجات الألبان القاتلة بعد أن لامس قطعة صغيرة من الجبن جلده.

وأصيب كارانبير سينج تشيما، المعروف باسم "كاران"، بصدمة تأقية عندما سقط الجبن على جلده في مدرسته في جرينفورد، غرب لندن، في 28 يونيو 2017. وخلال عشر دقائق، فقد كاران (13 عامًا) الوعي بعد تعرضه لصدمة تأقية.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أحمد عمر هاشم: كنت أشعر بعاطفة إيمانية جياشة
» إتاحة لقاح فيروس كورونا في الأسواق نهاية العام
» الكشف عن حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم‎
» «أندي كول» نجم مانشستر: أعيش أيامًا صعبة بسبب مشاكل صحية خطيرة
» هزة أرضية تضرب تركيا
» سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا بقرار من "ترامب"
» كيفية صلاة خسوف القمر تزامنًا مع الظاهرة
» أخت تقتل شقيتها 8 سنوات بحجة تأديبها
» كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» "ومن الفقر ما قتل".. تنتحر لعدم وجود إنترنت في منزلها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية