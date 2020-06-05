» كيفية صلاة خسوف القمر تزامنًا مع الظاهرة

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ظواهر كونية

صلاة خسوف

أثبتت الدراسات الفلكية حُدُوثَ ظاهرة خسوف القمر اليومَ الجمعة 5 يونيو، حيثُ يحدثُ خسوف للقمر من نوع شبه الظل، وهذا النوع من الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة، ويُمكن رؤيته من خلال التلسكوبات.

وقال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا، إنه يحدث خسوف القمر، عندما تحول الأرض بين القمر والشمس، مما يؤدي إلى تغير لون القمر، وقد سَنَّ لنا رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلاةَ الخسوفِ بقوله فيما رواه الشيخان: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى»، وفي رواية الإمام مسلم: «ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم».

كيفية صلاة الخسوف:

وقال عن طريقة صلاةُ الخسوفِ، أنها كالتالي:

- تؤدى ركعتان، وإن شاء صلى أكثر مثنى مثنى.

 - يُحْرِمُ المصلي فيها بنية صلاة الخسوفِ

- ويقرأُ الفاتحة، ثم بعض آياتٍ مما يُحْسِنُهُ من القرآن

- ثم يركع، ثم يرفعُ من الركوع، ويقرأُ الفاتحة، ثم بعض آياتٍ مما يُحْسِنُهُ من القرآن

- ثم يركع- للمرة الثانية- ثم يرفعُ من الركوع، ثم يسجدُ فهذه ركعة، ثُمَ يُصَلِي ركعةً ثانيةً كذلك

- في كل ركعة، قيامان وركوعان، ويقرأ الفاتحة في كل قيام.

- يُسْتَحَبُ للمصلي أن يُطيلَ الركوعَ، والجهرَ بالقراءة في صلاة الخسوف.

- يُسْتَحَبُ له أنْ يُكْثِرَ من الدعاء والتضرع حتى يَكْشِفَ اللهُ تعالى ذلك.

- مَنْ صلى منفردًا لا يخطبُ.

وَقْتُ صلاةِ الخُسُوفِ:

هو وقت الخُسُوفِ، ويَبْدَءُ في تمام الساعة 7:46م، ويستمرُ حتى الساعة 11:04م، وتكونُ ذروته في تمام الساعة 9:25م بتوقيت القاهرة.

وأنهى تصريحه سائلا الله تعالى أَنْ يفرج عنا ما نحن فيه، وأَنْ يُعَمِّرَ قَوَالِبَنَا بِأَفْعَالِ المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.


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