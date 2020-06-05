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وزارة الصحة تشكف شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدة شروط لتبرع المتعافين من فيروس "كورونا المستجد" ببلازما الدم؛ للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المرضى.

وأشارت الوزيرة في بيان اليوم، إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين لبعض مصابي فيروس "كورونا" من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن هناك شروطًا للمتعافيين من فيروس "كورونا" لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهي:

- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس "كورونا المستجد".

- تم سحب 2 مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).

- مرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

- السن من 18 إلى 60 عامًا.

- الوزن أكثر من 50 كيلو جرامًا.

- خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبري من قبل.

وأوضح مجاهد أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين علاجًا)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

ولفت مجاهد إلى أن بلازما دم المتعافى يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها وتشمل (فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B ، نقص المناعة والزهري).

وأضاف، أن تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس "كورونا..COVID-19" ، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس "كورونا المستجد" ببلازما المتعافيين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد".


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