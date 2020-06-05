» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة

05 يونيو 2020 - 08:26 م

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ، نتيجة ارتفاع الدولار في السوق المصرفى، وارتفاع سعر الأونصة عالمياً.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوق الصاغة 885 جنيهًا.



في حين سجل عيار 21 نحو 775 جنيهًا.



وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 665 جنيهًا.



وسجل سعر جنيه الذهب 6200 جنيه.



