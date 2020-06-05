الدولار يواصل مفاجآته في ظل "كورونا"

05 يونيو 2020 - 08:22 م

واصل سعر صرف الدولار مفجآته أمام الجنيه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث حافظ على استقراره لفترة طوية.



واستقر سعر العملة الأمريكية في الاستقرار مساء تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، في عدد من البنوك العاملة بمصر.



وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.



كما سجل في البنك المركزي، نحو 16.13 جنيها للشراء، و16.26 جنيه للبيع.



في حين سجل في بنك القاهرة نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.