المصالحة الخليجية.. قطر: هناك مبادرة مطروحة والأجواء إيجابية بشأنها

05 يونيو 2020 - 08:16 م

كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن وجود مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية، مشيرًا إلى أن والأجواء إيجابية بشأنها.



وقال الوزير القطري اليوم الجمعة، إنه يأمل أن تسفر عن المبادرة عن خطوات.



وتابع: "نأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت"، كما أضاف: "حوارنا مع السعودية نهاية العام الماضي كان إيجابيا لكنه توقف دون معرفة الأسباب".

