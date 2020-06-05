» شاهد.. لن تصدق ما أدخله طفله في قضيبه

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عانى صبي يبلغ من العمر 11 عامًا من الألم لمدة أسبوع بعد أن أدخل 20 كرة مغناطيسية في قضيبه، من دون أن يخبر والديه خوفًا منهما.

واحتاج الطفل "الفضولي" من دونج جوان في جنوبي الصين إلى لعملية جراحية في المثانة لإزالة ألعاب المغناطيس الإيوديميوم المعروفة باسم ""باكي بول".

وعانى الطفل من آثار دم في البول، من بين أعراض أخرى لمدة أسبوع لأنه كان يخشى أن يخبر والديه، وعندما أخذاه لإجراء فحص طبي في مستشفى محلي اكتشفا الأمر، وفقًا لما ذكره لي هونج هو، كبير أطباء المسالك البولية في مستشفى "دونج جوان" للأطفال.

وجد أن الصبي، الذي كان يعاني من أعراضه الألم المتكرر أثناء التبول، لديه سلسلة من 20 كرة مغناطيسية في المثانة، مما تسبب في التهاب مؤلم، وفق صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


وأجرى الطبيب لي – منظارًا داخليًا للمثانة - تمكن خلاله من حساب المغناطيس الصدئ في عضو الطفل. وقال: "لم نتمكن من إزالة سلسلة من 20 كرة من خلال المنظار المثانة، واخترنا إجراء جراحة طفيفة بدلاً من ذلك".

وأشار الطبيب لي إلى أن مجرى البول ضيق للغاية بحيث لا يستطيع إزالة كرات "باكي بال" دون المخاطرة بإصابة أخرى. وتم إزالة الألعاب المغناطيسية بنجاح خلال عملية أجريت في نفس اليوم، وفقًا لتقارير المستشفى.

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