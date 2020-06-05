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رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي» بشأن صفقة نيوكاسل
رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي» بشأن صفقة نيوكاسل
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قال الرئيس التنفيذي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، إنه "متعاطف للغاية" مع خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إثر ندائها لوقف استحواذ صندوق سيادي سعودي على نادي "نيوكاسل".

وكتبت خديجة جنكيز إلى ريتشارد ماسترز في مناسبتين لحثه على عرقلة صفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لشراء حصة بنسبة 80 بالمائة في النادي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الصفقة واجهت عراقيل بسبب الدور المزعوم لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان هو رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عملية اغتيال خاشقجي.

غير أن بن سلمان نفى جميع الاتهامات التي تشير إلى أنه أمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، لكنه قال إنه يقبل أن سيتحمل "المسؤولية الكاملة" عن مقتله، لأن الجريمة "ارتكبها أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية".

وقالت الرسالة التي بعث بها محامو خديجة جنكيز إلى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إن مكانتها ومكانة "كرة القدم الإنجليزية بشكل عام ستتعرض للتشويه لارتباطها بأولئك الذين يرتكبون أكثر الجرائم ترويعًا ثم يسعون إلى تبييضها".

وناشدت الرسالة رابطة الدوري الإنجليزي، وقف الذين يسعون "لاستخدام كرة القدم الإنجليزية كوسيلة لتحسين صورتهم وإخفاء تجاوزاتهم".

وكتب محامي جنكيز، كيو سي رودني ديكسون، في الرسائل التي قالت صحيفة "التلجراف" إنها اطلعت علها: "من الواضح أن القواعد لن تسمح لولي العهد محمد بن سلمان وصندوق الاستثمار العام بالحصول على نيوكاسل في ضوء الأدلة المتوفرة ذات المصداقية حول تورطه في قتل جمال خاشقجي".

ورد رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: "بالطبع، ما زلت متعاطفًا للغاية مع موقف موكلتك، لكنني غير قادر على الإدلاء بأي تفاصيل أكثر مما لدينا بالفعل في هذا الأمر".

وأضاف: "إن عمليتنا خاصة وسرية للغاية ويجب أن تظل كذلك. لهذا السبب، لا يمكن عقد اجتماع لا سيما في ضوء المراسلات المتعلقة بهذه المسألة السرية التي تظهر في وسائل الإعلام".

وتابع: "ومع ذلك، فإنني أؤكد لك وموكلتك أنه يتم النظر إليها في عمليتنا".

ويثير رد رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز شكوكًا جديدة بشأن محاولة استحواذ الصندوق السعودي على نيوكاسل.

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