  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة

الدولار

الدولار يواصل مفاجآته في ظل "كورونا"

ال ثاني

المصالحة الخليجية.. قطر: هناك مبادرة مطروحة والأجواء إيجابية بشأنها

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي» بشأن صفقة نيوكاسل

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي»

وزيرة الصحة

"كورونا".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لعلاج الحالات الحرجة

شاب حاول قلب القطار بمطروح.. وهذا ما حدث له

شاب حاول قلب القطار بمطروح.. وهذا ما حدث له

كورونا

بريطانيا تستقبل بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

السعودية

السعودية.. إعادة فرض حظر التجوال مجددًا

الإمارات

رد مفاجئ من الإمارات على قطر بشأن المصالحة

ايطاليا

إيطاليا تبدأ استقبال السياح

تسجيل 930 إصابة بكورونا فى تركيا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كورونا.. وفاة و31 إصابة في سجون المغرب

#

تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

#

تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

#

إصابة مسئولين بارزين بكورونا فى إسبانيا

أعلنت السلطات الصحية التركية اليوم الجمعة تسجيل 18 وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 21 وفاة و988 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4648 والإصابات إلى 168340.

في المقابل، تماثل 1622 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 133400.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من كورونا في ازدياد وأن قسما كبيرا من المصابين يخضعون للمراقبة دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم عن إلغاء قرار سابق بفرض حظر التجوال في عدد من الولايات نهاية الأسبوع الجاري على خلفية انتشار الفيروس.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» "ومن الفقر ما قتل".. تنتحر لعدم وجود إنترنت في منزلها
» تسجيل 930 إصابة بكورونا فى تركيا
» شاهد.. لن تصدق ما أدخله طفله في قضيبه
» تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا في الأردن
» الصحة العالمية تقلل من أهمية ارتداء الكمامة
» فيديو.. لحظة إشعال النار في ضابط شرطة خلال احتجاحات بالمكسيك
» رد مفاجئ من الإمارات على قطر بشأن المصالحة
» في أول صلاة جمعة.. الأزهر يوجه 4 نداءات للعالم
» علامات لا تظهر على المصابين بكورونا في الأيام الأولى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية