الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين من "كورونا"

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هالة زايد
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن أصحاب الحالات الصعبة من المصابين بمرض كوفيد-19، ببلازما المتعافين منه.

وذكرت الوزيرة، أنه تم تطبيق تجربة حقن البلازما في مستشفيات الوزارة، وأظهرت التجربة نتائج إيجابية مبشرة، ترافقت بنسبة تعاف جيدة للمرضى، وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي، مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وناشدت المتعافيين بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة، للتبرع بالبلازما.

وأكدت أنه تم تفعيل العمل في خمسة مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافين، وهي تتوزع في الجيزة والإسكندرية والأقصر والمنيا وطنطا.

من جانبه أشار خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة ، إلى ضرورة توفر عدة شروط في المتبرعين بالبلازما، ومن بينها أن يكون سن المتعافي بين 18 و60 عاما، ويكون وزنه أكثر من 50 كغ، وخلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم خضوعه لعمليات جراحية كبيرة من قبل.



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