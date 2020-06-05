  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة

الدولار

الدولار يواصل مفاجآته في ظل "كورونا"

ال ثاني

المصالحة الخليجية.. قطر: هناك مبادرة مطروحة والأجواء إيجابية بشأنها

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي» بشأن صفقة نيوكاسل

رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرد على خطيبة «خاشقجي»

وزيرة الصحة

"كورونا".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة لعلاج الحالات الحرجة

شاب حاول قلب القطار بمطروح.. وهذا ما حدث له

شاب حاول قلب القطار بمطروح.. وهذا ما حدث له

كورونا

بريطانيا تستقبل بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

السعودية

السعودية.. إعادة فرض حظر التجوال مجددًا

الإمارات

رد مفاجئ من الإمارات على قطر بشأن المصالحة

ايطاليا

إيطاليا تبدأ استقبال السياح

تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا في الأردن

عرب وعالم

تحاليل كورونا
تحاليل كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

#

تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

#

تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

#

كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا إلى 38 حالة

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الجمعة عن تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 784.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أن 16 من الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيات غير أردنية إضافة إلى حالة لأردني قادم من قطر، وحالتين من جنسية عربية قادمتين من اليمن.

وحسب البيان، فإنه تم تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم، كما تم إجراء 3414 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 213815.

وذكر البيان أنه اعتبارا من يوم غد السبت، سيبدأ تنفيذ خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" والذي يتم اعتماده في حال تسجيل أقلّ من 10 إصابات محلية لمدة سبعة أيام متتالية، أو في حال كانت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لحالات محلية ما بين 0,5% - 1%.

وفتحت المساجد في الأردن أبوابها أمام المصلين اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، مع انتشار آلاف من رجال الشرطة لفرض القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» "ومن الفقر ما قتل".. تنتحر لعدم وجود إنترنت في منزلها
» تسجيل 930 إصابة بكورونا فى تركيا
» شاهد.. لن تصدق ما أدخله طفله في قضيبه
» تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا في الأردن
» الصحة العالمية تقلل من أهمية ارتداء الكمامة
» فيديو.. لحظة إشعال النار في ضابط شرطة خلال احتجاحات بالمكسيك
» رد مفاجئ من الإمارات على قطر بشأن المصالحة
» في أول صلاة جمعة.. الأزهر يوجه 4 نداءات للعالم
» علامات لا تظهر على المصابين بكورونا في الأيام الأولى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية