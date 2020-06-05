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فيديو.. لحظة إشعال النار في ضابط شرطة خلال احتجاحات بالمكسيك

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أظهر مقطع فيديو، لحظة إضرام النار في شرطي خلال الاحتجاجات الني شهدتها "وادي الحجارة"، عاصمة ولاية جاليسكو، ثاني أكبر مدن المكسيك للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

ويظهر الفيديو، متظاهرًا يسكب سائلًا قابلاً للاشتعال على ضابط قبل إشعال النار فيه، وشوهدت النيران تشتعل فيه قبل أن يسقط على الأرض، واندفع المتظاهرون نحوه، لكن رجال شرطة آخرين قاموا بتوفير الحماية له.

وأكد حاكم جاليسكو، إنريكي ألفارو، أنه إلى جانب الشرطي الذي تم إضرام النار فيه، أصيب خمسة ضباط آخرين خلال الاحتجاجات. وأُلقي القبض على 26 شخصًا، بينما أُحرقت ثلاث سيارات دورية، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويقول المحتجون إن عامل بناء توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي رجال الشرطة في 4 مايو، لعدم ارتداء الكمامة، في الوقت الذي تطبق فيه جاليسكو إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس، حيث جعلت وضع الكمامة إلزاميًا.

ولم تعرف على وجه الدقة ملابسات حالة الوفاة التي فجرت الاحتجاجات، لكن لقطات مصورة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شابًا تم تعريفه باسم جيوفاني لوبيز أثناء اعتقال الشرطة له في أوائل مايو، وسُمع في اللقطات مارة يقولون إن الشرطة ألقت القبض عليه لعدم وضعه الكمامة.

وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في المكسيك بالحادث ودعا إلى التحقيق مع كل الأشخاص والمؤسسات المسؤولين عن احتجازه حتى وفاته.

وعرفت المقاومة دون الوقوع في الاستفزاز".

شاهد من
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