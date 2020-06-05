عسكري بريطاني رفيع: كورونا خرج من المختبر الصيني





قال خبير عسكري بريطاني كبير، إنه حصل على معلومات تفيد بأن هناك "احتمالية كبيرة" بأن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر في مدينة ووهان الصينية، معقل الفيروس المميت.وأضاف العقيد ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان لصحيفة "ديلي ميرور"، أنه تم إخباره منذ مارس، إن الفيروس من المحتمل أن يكون قد جاء من حيوان يباع في سوق رطبة بعد استخدامه في الاختبار في معهد ووهان للفيروسات.وأوضح المستشار السابق للحكومة البريطانية، الذي تضمنت مسؤوليته الإرهاب البيولوجي، أن مصدرًا استخباريًا أجنبيًا أخبره بأنه "يشتبه بشدة" في أن الفيروس تم إطلاقه دون قصد بعد إجراء الاختبارات في المختبر.وتابع: "قيل لي في مارس من مصدر موثوق للغاية، أن ذلك محتمل للغاية".واستدرك العقيد كيمب: "كما هو الحال مع معظم الأشياء في عالم المخابرات، نادرًا ما يمكنك القول أن هذا هو الحال تمامًا ولكن مصطلح" محتمل للغاية "يعني أنه من المحتمل جدًا أن يكون الأمر كذلك.وواصل قائلاً: "لقد قُدمت أيضًا إلى الاعتقاد أنه من غير المرجح أن تخرج الحكومات وتقول ذلك بشكل صريح، ولكن الصين أُبلغت أن لدى وكالات الاستخبارات أدلة مهمة".وأردف: "قيل لي إن الاحتمال الكبير هو أن الفيروس جاء من حيوان شارك في الاختبار في معهد ووهان للفيروسات وانتهى به المطاف في سوق الحيوانات".ومضى إلى القول: "كان يعتقد آنذاك والآن أن جثة مصابة بالفيروس التاجي، وأن أحد الموظفين عديمي الضمير قام ببيعها من أجل الربح الشخصي دون اعتبار أنها قد تكون مصابة. هكذا خرجت".وتابع وفق روايته: “لقد عرفت المصدر لسنوات عديدة وأثق في هذا الشخص على أنه جاد ولا يعطى لمزاعم كاذبة. من الناحية الاستخباراتية، هذا يعني أننا يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنه يعني أنه من المعروف أنه صحيح ولكن لا يمكن دعمه بالأدلة المطلقة".وظهر فيروس كورونا لأول مرة في ووهان بالصين في نهاية العام الماضي.كانت هناك تكهنات بأن الفيروس قيد الدراسة كجزء من الاستعدادات لتفشي طبيعي، أو للاستخدام المحتمل في سلاح بيولوجي.وتم بناء معهد ووهان لعلم الفيروسات بعد تفشي فيروس السارس عام 2002، والذي ينتمي أيضًا لعائلة الفيروسات التاجية.وقال نائب رئيس المختبر، يوان زيمينج في أبريل، إنه لا صحة لما تردد عن أن الفيروس خرج من المختبر.وأضاف: "إن تركيب الفيروس يتطلب ذكاءً غير عادي أو عبء عمل، لذلك لم أكن أعتقد أبدًا أننا نحن البشر لدينا القدرة في الوقت الحالي على إنتاج مثل هذا الفيروس".وأوضح أنه لم يتم تشخيص إصابة أي من العاملين في المختبر أو المتقاعدين أو الطلاب الباحثين بالمرض.وتقول منظمة الصحة العالمية أيضًا، إن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن (كوفيد – 19) كان له أصل حيواني، وإنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه تم التلاعب به في أحد المختبرات.