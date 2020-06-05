لصوص يتنكرون في زي «أطباء كورونا» ويسرقون كبار السن

تنكر أربعة من أفراد عصابة في زي أخصائيين في مجال الرعاية الصحية بالأقنعة والدروع الواقية والقفازات، وسرقوا رواد سوبر ماركت.
وقع الحادث وهو الأول من نوعه داخل سوبر ماركت تشيكرز في مركز تسوق بمدينة بيترماريتسبورج في اقليم كوازولو ناتال بشرق جنوب إفريقيا.
أظهرت كاميرات المراقبة التي حصلت عليها الشرطة، أربعة رجال يرتدوت معدات الوقاية الشخصية لفيروس كورونا، وهم يسيرون عند مدخل إلى "سكوتسفيل مول"، بينما يغطون وجوههم بأقنعة ودرع للوجه.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أفراد العصابة تظاهروا بأنهم مفتشون صحيون، وسرقوا المسنين عند كانوا يصطفون لدفع النقود، وهو ما لم تظهره اللقطات.
وشوهد بعض المتقاعدين يقفون في الخارج في وقت السرقة. وبعد لحظات يغادر أفراد العصابة السوبر ماركت في عجلة من أمرهم أثناء تغطية حقائبهم.
ولم يطلق أفراد العصابة النار، أو يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث.
ويعتقد أن العصابة سرقت ما يقرب من 200 ألف راند (192 ألف جنيه مصري) في السوبر خلال عملية السرقة التي وقعت صباح الأربعاء. وبدأت الشرطة التحقيق في الواقعة.
وفي الوقت نفسه، تحقق السلطات في "كوازولو ناتال" في سرقة الملايين من معدات الوقاية الشخصية التي كانت موجهة للمدارس والمكاتب في ثلاث مناطق مختلفة.
وقال المتحدث باسم التعليم في المنطقة، محلامبي الاثنين إن الظروف المحيطة باختفاء المعدات ما زالت غير واضحة.
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وأضاف: "ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت معدات الوقاية الشخصية قد اختفت، أو سرقت، أو مفقودة، أو يتم تخزينها في مكان ما ولم يتم التوقيع عليها. نحن نعمل على تتبع مكانهم وما حدث لهم".