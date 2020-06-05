رونالدو يرتدي ملابس عربية ويبهر محبيه

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رونالدو
رونالدو
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الطيب حسين

ارتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، زيًا عربيًا شهيرًا وظهر به رفقة أسرته الصغيرة.

 ونشر "الدون" اليوم الجمعة، صورة طريفة له مع أسرته عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام".


وظهر رونالدو وعائلته في الصورة متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة، واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير.


وهنأ رونالدو طفليه التوأم إيفا وماتيو بمناسبة عيد ميلادهما الثالث، قائلا: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العالم".

يذكر أن رونالدو لديه أربعة أطفال، طفلة اسمها آلانا مارتينا من صديقته جورجينا، إلى جانب ثلاثة أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو.



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