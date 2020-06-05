خبير: تربية القطط يشعر بالسعادة ويقلل من نوبات القلب

قال خالد السنعوسي الخبير في العناية بالقطط والحيوانات الأليفة، إن القطط تعد من الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل، وتتمتع بموهبة الصيد وافتراس الحشرات والقوارض، موضحا أن القطط من الحيوانات الهادئة التي يفضل الكثيرون تربيتها، خصوصا وأنها لا تحتاج لعناية خاصة.

وأشار السنعوسي في منشور له على الفيس بوك، إلى أن من أهم فوائد تربية القطط في المنازل، أنها لا تحتاج إلى كثير من المجهود، فهي تكتفي بالجلوس والحصول على تدليك لجسدها، مما يفرز هرمون في جسم الإنسان يريح الأعصاب ويشعره بالسعادة.

ولفت السنعوسي ، إلى أن العلماء أشاروا إلى أن تربية القطط تقلل من خطر الإصابة بنوبات القلب، وتحسن من مستوى جهاز المناعة في جسم الإنسان، كما أن اللعب مع القطط يساعد الطفل على تحسين نفسيته، وتشعره بوجود رفقة في المنزل.

وأفاد السنعوسي، إن تربية القطط تعلم الطفل تحمل المسؤولية، وتحسن من أخلاقه، لأنه يتعلم كيف يتعامل برفق ولين مع المخلوقات الأخرى، وتقلل من العنف والخشونة.

وتابع السنعوسي ، القطط من الكائنات التي تحب المرح واللعب كثيرا فيمكن اللعب معها، ولذلك فهي تساعد الإنسان في الحصول على متعة وترفيه في المنزل، منوها بأن القطط تعد العدو اللدود للفئران، وبعض الحشرات، وتصطادها، مما يحافظ على المنزل، خصوصا وأن الفئران تنقل الأمراض المختلفة للإنسان.