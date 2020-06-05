معلومة مهمة من "تعليم البرلمان" بشأن امتحانات الثانوية العامة

05 يونيو 2020 - 02:49 م





ردت النائية ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، علي ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في الموعد المعلن عنه وهو 21 يونيو.



وأضافت "ماجدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، بأنه تم مراجعة كافة الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لجان الامتحانات، منوهة بأن الإجراءات الوقائية المطبقة ستكون مشددة ولا داعي لقلق أولياء الأمور والطلاب.



وتابعت:" تأجيل الامتحان ليس له جدوى، حيث أن موعد انتهاء أزمة كورونا غير معروف، فضلا على أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة الطلاب".

