» عمر هاشم: ياريت الدول الغنية تساعد الفقيرة علي مواجهة البلاء

05 يونيو 2020 - 02:25 م





أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر، أن الإسلام له منهجه في مواجهة الأزمات والكوارث، موضحا أن الرسول ،صل الله عليه وسلم، أكد أن النجاة من كل الشدائد هى التمسك بكتاب الله وسنته.



وأضاف"هاشم"، خلال خطبة الجمعة بالجامع الأزهر بالقاهرة، اليوم الجمعة، بأن الإسلام سبق العلم الحديث في الأخذ بالأسباب من حيث تطبيق الحجر الصحي عند ظهور الأوبئة، موضحا أن ما وقع من باء هو نذير من النذر أن هذا الكون له إله قادر على كل شيء.



ووجه رسالة إلى الدول الغنية، قائلا: "تعاونوا مع الدول الفقرة، وساعدوهم على مواجهة البلاء"، مثمنا الدور الذي يقوم به الأطقم الطبية، قائلا: "أيها القائمون على الأسرة البيضاء اخلصوا في عملكم، وأيقنوا أنكم تقومون بأعظم العبادات".

