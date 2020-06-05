» تخلص من الصداع النصفي بهذه الخطوات البسيطة

05 يونيو 2020 - 02:22 م

يعاني الكثيرون من الصداع النصفي والذي يكون التغلب عيه صعب في أحيان كثيرة، إلا أن أبحاث علمية حديثة كشفت أن الجفاف و عدم إعطاء الجسم ما يحتاجه من المياه قد يؤدي إلي تلف الدماغ أو الموت.

كما أشارت الأبحاث إلي أن الصداع النصفي يعد من الأضرار الناتجة عن الجفاف لذلك فينصح بتناول كوب أو أثنين من المياه لإزالة الصداع النصفي.

ولفت الخبراء إلي أن شرب كوب المياه يساعد علي إزالة الصداع خلال 3 ساعات مشددين علي تناول كوب المياه مرة أخري لأن ذلك قد يسبب شعور المرء بالقيء.

ووجه الخبراء نصيحة بتناول الفرد كميات قليلة وبشكل بطيء لافتين إلي أن الذين يتناولون 6 أكواب من المياه بجانب الكميات المعتادة يوميا يكونون أقل عرضة للإصابة بالصداع.