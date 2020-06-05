» تفاصيل إستاد الزمالك الجديد

05 يونيو 2020 - 01:59 م

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل الاستاد الجديد الذى ينوي النادي إنشاؤه لاستضافة مباريات الفريق الأعوام المقبلة على غرار الأندية العالمية.

وقال "مرتضى" خلال مداخلة هاتفية له بقناة "الزمالك"، إنه تم عقد اجتماع مع الشركة المكلفة ببناء الاستاد وتم الاتفاق على انتهاء المرحلة الأولي من إنشائه بعد عامين، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل بعد أربعة أعوام.

وأشار إلى أن الاستاد سيتم إنشاؤه في مدينة السادس من أكتوبر بسعة 40 ألف متفرج.