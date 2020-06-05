أول رد من "التموين" علي رفع سعر رغيف الخبز

05 يونيو 2020 - 01:56 م





رد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، علي ما تردد عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، قائلا :"لا نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، فسعره ثابت وهو 5 قروش".



وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، بأن أي مواطن يرصد تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم يتواصل مع وزارة التموين، مؤكدا أن الدولة تتحمل الفارق في السعر بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وبين بيعه للمواطنين في موازنة العام الجديد.



وأشار وكيل وزارة التموين بالجيزة،إلي أن مصر مستهدفة من بعض الفئات داخل مصر وخارجها، وأصبحت مجال خصب للشائعات، موضحا أن حصص الدقيق متوفرة في المخابز لنحو 5 أيام مقدما.

