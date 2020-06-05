"الأطباء": 40 شهيدا من أعضاء النقابة في أزمة كورونا

05 يونيو 2020 - 01:55 م

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أن الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.







وأكد حسب الوطن، أنَّ النقابة حصرت أعداد الشهداء، حيث بلغت أعدادهم 40 شهيدًا، حتى الآن على مستوى الجمهورية.





وأوضح أن تلك الإحصائيات الواردة من قبل النقابات الفرعية او اجتهادات من قبل النقابة العامة، ولم تكن وفقا لبيانات رسمية لوزارة الصحة.



