"الأطباء": 40 شهيدا من أعضاء النقابة في أزمة كورونا

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متابعات- الدويني فولي

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إصابات

نقابة الأطباء

وفيات

شهداء فيروس كورونا

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أن الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.
وأكد حسب الوطن،  أنَّ النقابة حصرت أعداد الشهداء، حيث بلغت أعدادهم 40 شهيدًا، حتى الآن على مستوى الجمهورية. 
وأوضح أن تلك الإحصائيات الواردة من قبل النقابات الفرعية او اجتهادات من قبل النقابة العامة، ولم تكن وفقا لبيانات رسمية لوزارة الصحة. 
يشار إلى أن اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، كانا قررا دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألف جنيه، نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات، وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا

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