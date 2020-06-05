وفاة الشيخ محمود سكر

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محمود سكر

      
أعلن اليوم الجمعة في القاهرة عن وفاة المقرئ الشهير الشيخ محمود سكر، عن عمر ناهز التسعين.


وعاش الشيخ محمود سكر لفترة طويلة في العاصمة السعودية الرياض، معلما للقرآن، ومشرفا على المسابقات القرآنية، ومصصحا للتلاوات على القنوات التلفزيونية.


ونعت جمعية ”مكنون لتحفيظ القرآن الكريم“ في الرياض الشيخ سكر، وقالت: ”علمٌ من أعلام القُرّاء بمدينة الرياض، تتلمذ على يديه المئات من طلبة العلم. كان محباً للقرآن وأهله، مجتهداً في تعليمه، باذلا لوقته وجهده. توفّي اليوم في القاهرة وقد ناهز التسعين، رحِمَهُ الله وأسكنه فسيح جناته، وأعظم الله الأجر لذويه ومحبيه وطلابه“.


والشيخ الراحل من مواليد محافظة الجيزة في القاهرة، وتخرج من جامعة الأزهر قبل أن يلتحق بالعمل في المملكة العربية السعودية في سبعينات القرن الماضي.


واشتهر الراحل لدى السعوديين عبر إذاعة القرآن الكريم، حيث كان صوته معروفا في برنامج ”تلاوات وقراءات“، ثم لاحقا على قناة ”المجد“، من خلال برمانج ”دوحة المجد“.


 

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