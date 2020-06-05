وفاة الشيخ محمود سكر

أعلن اليوم الجمعة في القاهرة عن وفاة المقرئ الشهير الشيخ محمود سكر، عن عمر ناهز التسعين.

أعلن اليوم الجمعة في القاهرة عن وفاة المقرئ الشهير الشيخ محمود سكر، عن عمر ناهز التسعين.

وعاش الشيخ محمود سكر لفترة طويلة في العاصمة السعودية الرياض، معلما للقرآن، ومشرفا على المسابقات القرآنية، ومصصحا للتلاوات على القنوات التلفزيونية.

وعاش الشيخ محمود سكر لفترة طويلة في العاصمة السعودية الرياض، معلما للقرآن، ومشرفا على المسابقات القرآنية، ومصصحا للتلاوات على القنوات التلفزيونية.