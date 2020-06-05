» أمين مخزن بمستشفي يختلس 3 مليون جنيه

05 يونيو 2020 - 01:31 م

أختلس كيميائي متعاقد بأحد مستشفيات القاهرة من عهدته مبلغ مالي بلغت قيمته حوالي 3 مليون جنيه .

والكيميائي المقيم بالساحل، استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كأمين لمخزن تلك المستشفي حتى يتمكن من تنفيذ جريمته.

وكانت تحريات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع عن سوابق له في عدة قضايا ومنها " مخدرات، اختلاس ، سرقة ، شيكات" وكان أخرها قضية محكوم فيها عليه غيابيا بالسجن المؤبد لقيامه بقتل خطيب ابنته.

وعقب ضبط المذكور في تلك القضية تبين لاستخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكشفت التحريات ثروته وشرائه لعقارات وسيارات وتأسيس شركات باسمه ونجلته وزوجته.