بالفيديو.. عمر هاشم يبكي في خطبة الجمعة: اللهم اكشف عنا الوباء

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متابعات- الدويني فولي

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بكاء

الجامع الأزهر.

أحمد عمر هاشم

في أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد قرار وقف الصلاة بالمساجد بسبب كورونا، بكى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أثناء دعائه في خطبة الجمعة.

وتوجه خطيب الجامع الأزهر بالدعاء قائلا : اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، ليس لنا رب سواك نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم.


اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف عنا هذا الوباء والبلاء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وفك كرب المكروبين.

ووافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على إقامة صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا، مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

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