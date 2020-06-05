بالفيديو.. عمر هاشم يبكي في خطبة الجمعة: اللهم اكشف عنا الوباء

05 يونيو 2020 - 12:49 م

في أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد قرار وقف الصلاة بالمساجد بسبب كورونا، بكى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أثناء دعائه في خطبة الجمعة.











وتوجه خطيب الجامع الأزهر بالدعاء قائلا : اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، ليس لنا رب سواك نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم.









اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف عنا هذا الوباء والبلاء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وفك كرب المكروبين.



