حقيقة إصابة ميسى بـ "كورونا"

05 يونيو 2020 - 12:48 م

أصيب 5 لاعبين بفيروس كورونا داخل نادي برشلونة واثنين من أعضاء الجهاز الفني وسط تكتم شديد من إدارة النادي، وفقا لما أكدته تقارير الصحف الإسبانية.

وزادت التكهنات حول إصابة نجم الفريق ليونيل ميسي بفيروس كورونا المستجد خصوصا بعد غيابه عن التدريبات وهو الأمر الذي نفته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، وأعلنت أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية بسبب غيابة الطويل عن الملاعب.

وأكد صحيفة أس الاسبانية أن ميسي يخضع لتدريبات لتقوية عضلات القدم بعد تعرض للإصابة خلال الموسم الحالي قبل فترة التوقف وسيعود للتدريبات خلال 7 أيام ومن الممكن أن يلعب المباراة الاولي في الدورى الاسباني يوم 13 يونيو أمام مايوركا.