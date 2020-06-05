الشئون الإسلامية: حظر التجول هدية من ربنا

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أشاد الدكتور أسامة فخري، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفترة حظر التجول بسبب فيروس كورونا ،قائلا :"فرصة جيدة لكل رب أسرة أن يغرس قيم إيمانية وأخلاقية في أبنائهم، والتقرب لهم، معقبا: "دي هدية من ربنا".

وأضاف "فخري"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأنه يجب أن نستثمر الإجراءات التي طبقتها النفس لحفظ الأنفس في أمور إيجابية.

وتابع:" خير الاستثمار ما كان في الأجيال، موضحا أن الدين الإسلامي يدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية عند انتشار الأوبئة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

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