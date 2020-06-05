نبيل نعيم يكشف عن كارثة حدثت بعهد الإخوان

05 يونيو 2020 - 10:54 ص





أكد نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، أن جماعة الإخوان أثناء الحكم قاموا بإنشاء جهاز تحت عنوان "الأمن الرئاسي" وقاموا بفك مكتبين بأمن الدولة وهما مكتب مكافحة الإخوان ومكتب مكافحة النشاط الصهيونى الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك عن طريق تسريح الضباط إلى المطافى والأمن المركزي.



وأضاف "نعيم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، قائلا :"جهاز الأمن الرئاسى الذي أنشأه جماعة الإخوان كان سيكون موازى لأجهزة الأمن المصرية ويعمل على تحجيمها، واختراق هذه الأجهزة إبعاد العناصر الوطنية منها وتعيين العناصر الإخوانية بدلا منها".



وتابع :" المشير طنطاوي صرح بأن خيرت الشاطر جاء بـ3 آلاف اسم من جماعة الإخوان من خريجى كليات الحقوق لتعيينهم فى أقسام مصر الشرطية".

