» بعد عملية جراحية.. دنيا سمير غانم تطالب الدعاء للفنان أشرف زكي

متابعات- أمينة عبد العال
وقالت في تدوينتها " دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة"، حسبما نشرت " صدي البلد".
جدير بالذكر أن الفنان أشرف زكي تغيب عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني وأرجع البعض تغيبه بسبب ظروف العملية التي أجراها والتي لم يعلن عنها حتى أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم.
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